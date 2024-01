1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 18,68 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 18,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 18,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.213 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 1,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 98,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 23,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Sitzung im Minus