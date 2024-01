1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 18,86 EUR abwärts.

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 18,86 EUR ab. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 18,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.590 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,60 EUR an.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

