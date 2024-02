1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 17,70 EUR nach.

Die 1&1-Aktie wies um 11:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 17,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 17,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.598 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 11,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,10 EUR an.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

