1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 17,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 17,56 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,52 EUR ab. Bei 17,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.343 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. 12,64 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 46,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

