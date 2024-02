1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 17,74 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 17,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 516 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 47,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

