1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagvormittag fester

Um 09:06 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 11,75 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 11,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.106 1&1-Aktien.

Am 16.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,26 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 6,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,55 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 04.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte 1&1 am 30.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,07 EUR je 1&1-Aktie.

