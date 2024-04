1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 15,58 EUR ab.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,8 Prozent auf 15,58 EUR nach. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,66 EUR. Zuletzt wechselten 34.499 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 21,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,73 Prozent.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,03 EUR.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.013,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.05.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je 1&1-Aktie.

