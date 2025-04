1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,30 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 15,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 15,30 EUR. Bei 15,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.861 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Abschläge von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 27.03.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als 1&1 mit 0,35 EUR je Aktie genauso viel verdiente. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je 1&1-Aktie.

