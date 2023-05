1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,44 EUR

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:35 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 10,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 10,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,48 EUR. Bisher wurden heute 43.159 1&1-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,32 EUR an.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Am 14.08.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,86 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Hot Stocks heute: NASDAQ Short reloaded - Aktien im Check: ABO Wind und 1&1

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

Ausblick: 1&1 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

