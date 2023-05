1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,44 EUR

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,48 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,48 EUR ab. Bei 10,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 704 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 20,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 95,61 Prozent wieder erreichen. Bei 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 975,90 EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte 1&1 die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

