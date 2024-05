1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag gestärkt

1&1 im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,64 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 17,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 17,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 665 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 10,82 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 46,77 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,57 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

