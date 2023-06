1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,42 EUR

0,77% Charts

News

Analysen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 10,36 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 10,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,44 EUR. Zuletzt wechselten 7.603 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 83,40 Prozent Luft nach oben. Am 06.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 6,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,88 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.013,40 EUR umgesetzt, gegenüber 975,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG