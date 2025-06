1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Vormittag positiv

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,46 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 18,48 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.197 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Mit einem Kursverlust von 39,87 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je 1&1-Aktie.

