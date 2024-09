1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Montagvormittag

1&1 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,50 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 13,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.215 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 31,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,98 EUR ab. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 11,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

