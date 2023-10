1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 16,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 16,20 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 16,04 EUR. Bei 16,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.969 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 17,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Abschläge von 42,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,61 EUR.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

