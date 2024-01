1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Mittwochvormittag

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 18,58 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 18,58 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,58 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 18,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 996 1&1-Aktien.

Am 10.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 49,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 23,60 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Sitzung im Minus