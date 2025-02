1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,64 EUR zu.

Um 09:00 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,64 EUR zu. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,64 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 719 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 54,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je 1&1-Aktie.

