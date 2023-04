1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,74 EUR

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 10,68 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 10,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.101 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,50 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. 50,33 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.04.2023 bei 9,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,52 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 04.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 976,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 971,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2022 2,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

