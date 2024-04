1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag gesucht

1&1 im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,76 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 15,76 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 15,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.240 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 20,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 40,42 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.013,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

