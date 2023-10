1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

1&1 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 16,76 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 16,76 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 16,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 77.013 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Mit Abgaben von 43,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,61 EUR aus.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

