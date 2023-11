1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,70 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 11:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,70 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,82 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Bisher wurden heute 17.809 1&1-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2023 markierte das Papier bei 17,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,87 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 30.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.013,40 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

