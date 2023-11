1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 16,06 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 16,06 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 16,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.281 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,53 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.013,40 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

