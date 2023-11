1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der 1&1

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,68 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 15,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 592 Aktien.

Am 07.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 40,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,33 EUR für die 1&1-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,82 Prozent auf 1.013,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

