1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 1,0 Prozent auf 11,96 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,16 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.085 1&1-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 33,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,00 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

