1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Vormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 11,92 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 11,92 EUR zu. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 11,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 11,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,17 EUR.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 vorlegen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

