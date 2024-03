1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 16,82 EUR.

Um 15:44 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 16,80 EUR. Bei 17,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 9.002 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 44,17 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 22,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2023 aus.

