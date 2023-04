1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von 1&1

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,56 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 10,58 EUR. Mit einem Wert von 10,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.496 1&1-Aktien.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 21,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.04.2023 auf bis zu 9,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,07 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,52 EUR an.

Am 04.08.2022 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

1&1-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

United Internet-Aktie schwächelt: United Internet will wieder mehr investieren und umsetzen

Deutsche Telekom-Aktie leichter: Telekom scheitert im Rechtsstreit um 5G-Produkt von 1&1

