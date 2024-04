1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,78 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,78 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 29.191 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,35 Prozent hinzugewinnen. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 40,49 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,03 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1.013,40 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je 1&1-Aktie.

