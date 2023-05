1&1 Aktie News: 1&1 macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,08 EUR

-1,37% Charts

News

Analysen

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 10,34 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,36 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 10,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.536 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 20,50 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 49,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 6,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,32 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 975,90 EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Hot Stocks heute: NASDAQ Short reloaded - Aktien im Check: ABO Wind und 1&1

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

Ausblick: 1&1 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG