1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 9,97 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 9,97 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie sank bis auf 9,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 527 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,01 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 80,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,35 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,90 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 03.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2023 aus.

