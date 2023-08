1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

So bewegt sich 1&1

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 12,50 EUR zu.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 12,50 EUR. Bei 12,82 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 237.334 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 17,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 24,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,96 EUR an.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.013,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

