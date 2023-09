1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Vormittag

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 15,56 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 15,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 15,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.174 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,38 EUR an. 5,27 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 65,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,21 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

