1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag freundlich

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 21,05 EUR zu.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 21,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 21,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.190 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 21,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 47,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

