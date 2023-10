1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 16,50 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 16,50 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,46 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,54 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 23.446 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 17,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 75,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,61 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

