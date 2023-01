1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,48 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 12,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.671 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. 49,35 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,43 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 04.08.2022 vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

