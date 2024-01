1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 18,96 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,02 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.635 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,60 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 976,10 EUR umsetzen können.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

