1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 17,26 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,26 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 17,16 EUR. Bei 17,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.711 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 45,60 Prozent sinken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,10 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

