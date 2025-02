Aktie im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Nachmittag

19.02.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 12,40 EUR.

Wer­bung

Das Papier von 1&1 legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 12,40 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 12,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.416 1&1-Aktien. Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 17,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,68 Prozent. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 11,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,17 EUR angegeben. Am 12.11.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. 1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 26.03.2026 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je 1&1-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Freundlicher Handel: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG