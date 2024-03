1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Kurseinbußen

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,72 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 16,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,74 EUR. Zuletzt wechselten 572 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 15,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 78,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2022 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 22,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

