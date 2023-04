1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,48 EUR

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 10,44 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 10,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.899 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 21,50 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 51,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,63 Prozent.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,52 EUR.

Am 04.08.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 976,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 971,30 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte 1&1 am 10.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,07 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG