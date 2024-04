1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag in Grün

1&1 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,98 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 16,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.858 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 23,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 41,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.013,40 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte 1&1 am 08.05.2024 vorlegen. 1&1 dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Gewinne

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer