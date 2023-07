1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,18 EUR nach oben.

Um 15:40 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 10,36 EUR. Bei 10,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16.929 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,01 EUR an. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 43,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 7,76 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,35 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte 1&1 die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,86 EUR im Jahr 2023 aus.

