1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,96 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,96 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 15,94 EUR. Bei 15,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 15.680 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 16,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,17 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,21 EUR.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

