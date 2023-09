1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag in Rot

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 15,96 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,96 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.093 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 2,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

