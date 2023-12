1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 16,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 16,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.804 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 8,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 41,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,58 EUR an.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

