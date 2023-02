1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:05 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,47 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 12,51 EUR. Bei 12,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.133 1&1-Aktien.

Am 18.02.2022 markierte das Papier bei 23,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 47,34 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,34 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 976,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 971,30 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte 1&1 die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

