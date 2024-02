1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 17,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,60 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 17,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 30.303 Stück.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Am 27.03.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

