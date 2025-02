1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Donnerstagmittag ins Plus

1&1 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 12,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 12,50 EUR zu. Die 1&1-Aktie legte bis auf 12,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.144 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Gewinne von 43,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,20 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 26.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

