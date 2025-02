1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 12,50 EUR zu.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 12,50 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 12,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.574 1&1-Aktien.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,20 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. 1&1 dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach