1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,40 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,40 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 12,40 EUR. Bei 12,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.511 1&1-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 30,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 10,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 26.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

